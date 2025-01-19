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Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

05:31 471

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть для общественности тайные документы. В частности, об убийствах президента Джона Фицджеральда Кеннеди.

Обращаясь к своим сторонникам в Вашингтоне на Capital One Arena Трамп заявил о планах рассекретить информацию о громких убийствах в стране в 60-е годы.

Кроме документации о гибели Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе, планируется также рассекретить файлы об убийстве лидера движения за гражданские права, баптистского пастора и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года в Мемфисе.

Еще одно сенсационное заявление Трампа

"Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга", - сказал Трамп.

Он добавил, что "все эти документы будут опубликованы".

Напомним, еще во время своей первой президентской каденции Трамп поручил в 2017 году ведомствам внести правки в определенные файлы, в частности рассекретить данные о деле по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Тогда в базе Национального управления архивов и документации были впервые опубликованы 2891 документ, связанный с этим громким убийством.

При этом Трамп по просьбе исполнительных органов и ведомств США решил временно не публиковать некоторые документы из секретного архива, которые могут нанести ущерб национальной безопасности страны.

Стоит также отметить, что в октябре 2017-го истекал 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди.

Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
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