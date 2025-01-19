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Российский самолет экстренно сел в Баку

09:30 4150

Капитан воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Москва (SVO) – Дубай, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом информирует пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени. Пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что в «Международном аэропорту Гейдар Алиев регулярно проводятся учения для обеспечения готовности к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа».

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