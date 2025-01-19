Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, одной из целей беседы станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки «положить конец» войне в Украине.

Как заявил один из собеседников канала, Трамп убежден, что «прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения», которое завершит войну России против Украины.

Команда Дональда Трампа начала готовить встречу с Путиным несколько недель назад, но пока неясно, определена ли дата беседы, отмечает CNN. После того как Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники, по данным телеканала, смогут полноценно приступить к работе по организации их личной встречи.