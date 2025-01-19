Грузины умирают от «свиного гриппа»

За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от «свиного гриппа», сообщает телеканал «Рустави-2».

Пациенты умерли от сопутствующих заболеваний на фоне осложнений из-за вируса H1N1, никто из них не был привит. Больные обращаются в больницу преимущественно с лихорадкой, при этом высокая температура не поддается медикаментозному лечению, утверждает телеканал.

Медики отмечают, что противовирусное лечение «свиного гриппа» эффективно в первые 72 часа заболевания, поэтому призывают пациентов вовремя обращаться к врачу и не прибегать к самолечению. Врачи ожидают пика распространения вируса к концу января.