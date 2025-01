Олд и Гевара почтили память жертв трагедии 20 Января

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память жертв трагедии 20 Января.

«С глубоким уважением чту память героев, погибших за свободу и независимость Азербайджана в кровавых событиях 20 января», - написал Фергюс Олд в соцсети Х.

Аллею шехидов также посетил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара.

«Сегодня мы с уважением вспоминаем трагические события Черного Января и глубоко чтим память тех, кто героически пожертвовал своей жизнью за Родину. В этот день памяти, вспоминая их великую жертву, мы выражаем искренние соболезнования их семьям и близким», - приводит слова дипломата посольство США в Баку в соцсети Х.

