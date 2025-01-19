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Президента Южной Кореи перевели в одиночку

10:46 445

Задержанный президент Юн Сок Ёль был переведен в одиночную камеру площадью 12 квадратных метров в Сеульском центре заключения после того, как в минувшие выходные суд выдал ордер на его официальный арест. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на генкомиссара исправительной службы Кореи Син Ён Хэ.

«Юн Сок Ёль был переведен из камеры предварительного заключения для подозреваемых в отделение общего содержания, и я получил отчет о том, что он хорошо провел ночь», - заявил он.

Ранее сообщалось, что президент ранним утром 19 января был заключен под стражу по обвинению в руководстве мятежом.

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