Руководство Госслужбы по мобилизации на Аллее шехидов

По случаю 35-й годовщины трагедии 20 Января начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов и руководство Службы посетили Аллею шехидов.

Была почтена священная память сынов Родины, отдавших свои жизни за свободу Азербайджана, и на их могилы были возложены цветы.

Затем состоялось возложение венка к монументу «Вечный огонь».