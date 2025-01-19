Руководство Госслужбы по мобилизации на Аллее шехидов
11:01 591
По случаю 35-й годовщины трагедии 20 Января начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов и руководство Службы посетили Аллею шехидов.
Была почтена священная память сынов Родины, отдавших свои жизни за свободу Азербайджана, и на их могилы были возложены цветы.
Затем состоялось возложение венка к монументу «Вечный огонь».
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