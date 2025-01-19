USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Новость дня
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли

Руководство Госслужбы по мобилизации на Аллее шехидов

фото
11:01 591

По случаю 35-й годовщины трагедии 20 Января начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов и руководство Службы посетили Аллею шехидов.

Была почтена священная память сынов Родины, отдавших свои жизни за свободу Азербайджана, и на их могилы были возложены цветы.

Затем состоялось возложение венка к монументу «Вечный огонь».

Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков
Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков
11:15 1327
Российский самолет экстренно сел в Баку
Российский самолет экстренно сел в Баку
09:30 4161
Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
05:31 3723
Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС
Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС
05:07 2363
Неожиданное решение правительства Сирии против Турции?
Неожиданное решение правительства Сирии против Турции? наша корреспонденция
04:47 7860
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами фото и видео; обновлено 01:38
01:38 20424
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
00:41 4970
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом наша корреспонденция
00:42 6920
Трамп изменит конституционный строй в США?
Трамп изменит конституционный строй в США?
19 января 2025, 22:55 4403
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
19 января 2025, 22:27 6019
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу новые подробности
19 января 2025, 19:27 15480

ЭТО ВАЖНО

Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков
Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков
11:15 1327
Российский самолет экстренно сел в Баку
Российский самолет экстренно сел в Баку
09:30 4161
Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
05:31 3723
Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС
Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС
05:07 2363
Неожиданное решение правительства Сирии против Турции?
Неожиданное решение правительства Сирии против Турции? наша корреспонденция
04:47 7860
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами фото и видео; обновлено 01:38
01:38 20424
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
00:41 4970
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом наша корреспонденция
00:42 6920
Трамп изменит конституционный строй в США?
Трамп изменит конституционный строй в США?
19 января 2025, 22:55 4403
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
19 января 2025, 22:27 6019
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу новые подробности
19 января 2025, 19:27 15480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться