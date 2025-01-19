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Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков

11:15 1330

Ночью и утром беспилотники атаковали промышленные предприятия в Татарстане и Калужской области России.

Об этом сообщили местные власти, однако, что это за предприятия, не уточнили. «Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет», - отрапортовала пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

При этом местные СМИ сообщали о нескольких волнах взрывов в Авиастроительном районе Казани, где работают крупные предприятия авиапромышленности. Из-за атаки дронов остановлена работа двух аэропортов - Казани и Нижнекамска.

Некоторые российские телеграм-каналы сообщали, что дроны атаковали Казанский авиационный завод им. Горбунова, где производят и ремонтируют стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и дальние ракетоносцы- бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об атаке на одно из предприятий, где в результате возникло возгорание. «На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Незначительное возгорание оперативно ликвидировано», - написал он.

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