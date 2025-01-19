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Трамп решительно настроен закончить войну

11:29 661

Избранный президент США Дональд Трамп решительно настроен завершить войну в Украине, которая длится почти три года, заявил его будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканалу CBS.

«Трамп ясно говорит: эта война должна прекратиться. Вы знаете, этот конфликт должен закончиться, и президент Трамп очень четко дал понять это и намерен этого добиться.

Все должны согласиться на прекращение войны в Украине, и (президент Украины Владимир) Зеленский поддерживает эту позицию», - сказал советник.

Уолц подчеркнул три ключевых аспекта урегулирования: состав участников переговоров, их организация и рамки соглашения.

«Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы посадим их за стол? И в-третьих, какие будут рамки соглашения?» - сказал он.

Советник также предупредил, что война в Украине является «мясорубкой» и может «спровоцировать Третью мировую».

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