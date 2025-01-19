Генпрокурор Азербайджана о крушении самолета AZAL

В трех странах возбуждены отдельные уголовные дела по факту крушения самолета AZAL под Актау, сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что возбуждены отдельные уголовные дела, следственные мероприятия проводятся в России, Азербайджане и Казахстане.

Генпрокурор добавил, что обсуждаются результаты расследований, проведенных Казахстаном и Азербайджаном.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.