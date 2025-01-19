Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января

В связи с 35-ой годовщиной трагических событий 20 Января в Баку руководство и коллектив Министерства здравоохранения посетили Аллею шехидов, почтили память жертв трагедии.

"Двадцатого января 1990 года азербайджанский народ отдал своих первых шехидов на пути к свободе и независимости. Сыновья Родины, пожертвовавшие жизнью, своей беспримерной самоотверженностью вписали новую страницу в героическую летопись нашего народа.

Трудный, но славный путь, начавшийся в 1990 году, достиг своей самой славной вершины с победой в 44-дневной войне. Великая победа, одержанная под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вписана в многовековую историю нашего народа золотыми буквами", - говорится в заявлении Минздрава.