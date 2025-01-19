Въехавший в толпу людей водитель получил по заслугам

Суд средней ступени китайского города Чжухай (провинция Гуандун) привел в исполнение смертный приговор 62-летнему водителю Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу на территории спортивного центра. Об этом пишет South China Morning Post.

Суд установил, что подсудимый представляет угрозу общественной безопасности, и приговорил его к смертной казни. После вынесения приговора Фань не стал подавать апелляцию. Способ исполнения приговора не уточняется.

Наезд автомобиля на толпу в Чжухае произошел 11 ноября 2024 г. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 43 человека получили ранения.

Водитель внедорожника, въехавшего в толпу, порезал свою шею и впал в кому. Китайские СМИ писали, что поводом для наезда послужило недовольство мужчины исходом раздела имущества после развода.