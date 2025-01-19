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«Азерэнержи» почтило память жертв трагедии 20 Января

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12:50 488

В ОАО «Азерэнержи» состоялось мероприятие на тему «20 Января – гордая страница в истории Азербайджана». На мероприятии была объявлена минута молчания в знак почтения памяти жертв трагедии, после чего состоялся показ фильма, посвященного 35-й годовщине 20 Января.

Было отмечено, что события 20 января 1990 года занимают особое место среди событий, оставивших глубокий след в жизни и памяти азербайджанского народа и непосредственно повлиявших на его дальнейшую судьбу. Хотя трагедия 20 Января привела к многочисленным жертвам, это славное событие, вписанное кровью в историю независимости Азербайджана.

Следует также отметить, что была оказана единовременная материальная помощь семьям сотрудников ОАО «Азерэнержи», ставших шехидами.

После мероприятия руководство и коллектив ОАО «Азерэнержи» посетили Аллею шехидов. Была почтена память сынов Родины, отдавших свои жизни за свободу Азербайджана, и на их могилы были возложены гвоздики.

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