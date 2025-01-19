Грозное заявление: «Необходимо начать военные операции против фашистского режима»

Один из «ястребов» американского политического истеблишмента, давний соратник президента Дональда Трампа, республиканский сенатор Линдси Грэм призвал к началу военных операций против Ирана. Он считает, что, начав выполнение своих полномочий, Дональд Трамп должен в первую очередь вместе с Израилем разработать план военных действий против Ирана, так как шанс остановить ядерную программу Тегерана дипломатическим путем оценивается как «один на триллион».

«Есть один шанс из триллиона, что вы ослабите иранскую ядерную программу дипломатическим путем, - заявил Грэм в эфире CBS. - Существует 90 процентов вероятности, что вы ослабите ее военными действиями Израиля при поддержке Соединенных Штатов. Поэтому следующая тема, которую я буду обсуждать с президентом Трампом, — это использовать этот момент и уничтожить иранскую ядерную программу, потому что она сейчас очень уязвима».

Линдси Грэм традиционно известен своим радикальным отношением к Ирану и периодически призывает к военным действиям. Например, в одном из своих выступлений он призвал начать войну против Ирана и «стереть его с карты».

«Это религиозный нацистский режим, - заявил Грэм. - Они хотят уничтожить еврейское государство и вытеснить нас с Ближнего Востока. Это все равно что вести переговоры с Гитлером. Я надеюсь, что Израиль при поддержке Соединенных Штатов предпримет действия по уничтожению иранской ядерной программы. Если мы этого не сделаем, допустим историческую ошибку».