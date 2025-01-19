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Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами
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Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами

Грозное заявление: «Необходимо начать военные операции против фашистского режима»

Отдел информации
13:00 4414

Один из «ястребов» американского политического истеблишмента, давний соратник президента Дональда Трампа, республиканский сенатор Линдси Грэм призвал к началу военных операций против Ирана. Он считает, что, начав выполнение своих полномочий, Дональд Трамп должен в первую очередь вместе с Израилем разработать план военных действий против Ирана, так как шанс остановить ядерную программу Тегерана дипломатическим путем оценивается как «один на триллион».

«Ястреб» Линдси Грэм предлагает Израилю выступить единым фронтом против Ирана

«Есть один шанс из триллиона, что вы ослабите иранскую ядерную программу дипломатическим путем, - заявил Грэм в эфире CBS. - Существует 90 процентов вероятности, что вы ослабите ее военными действиями Израиля при поддержке Соединенных Штатов. Поэтому следующая тема, которую я буду обсуждать с президентом Трампом, — это использовать этот момент и уничтожить иранскую ядерную программу, потому что она сейчас очень уязвима».

Линдси Грэм традиционно известен своим радикальным отношением к Ирану и периодически призывает к военным действиям. Например, в одном из своих выступлений он призвал начать войну против Ирана и «стереть его с карты».

«Это религиозный нацистский режим, - заявил Грэм. - Они хотят уничтожить еврейское государство и вытеснить нас с Ближнего Востока. Это все равно что вести переговоры с Гитлером. Я надеюсь, что Израиль при поддержке Соединенных Штатов предпримет действия по уничтожению иранской ядерной программы. Если мы этого не сделаем, допустим историческую ошибку».

У Трампа предлагают нанести решающий удар по ослабленному Ирану

Ранее кандидат на пост советника по национальной безопасности Трампа Майкл Уолтц также высказывался о возможности военных операций против Ирана. По его словам, события на Ближнем Востоке, поражение «Хезболлы» в Ливане, свержение режима Асада в Сирии и изоляция ХАМАС в Газе ослабили Иран и поставили его в невыгодное положение.

«Иранская система противовоздушной обороны разрушена. Это момент для принятия ключевых решений, и мы сделаем это в течение следующего месяца», — заявил Уолтц.

Стоит отметить, что среди окружения Трампа, наряду с радикалами вроде Линдси Грэма, призывающими к началу военных операций против Ирана, есть и сторонники переговоров с Тегераном и достижения соглашения.

Сам Трамп пока что выглядит скорее как сторонник ужесточения санкций против Ирана, а не военных действий.

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