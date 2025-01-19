Коллектив СГБ почтил память жертв трагедии 20 Января

В связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января глава Службы государственной безопасности (СГБ) Али Нагиев и сотрудники службы посетили Аллею шехидов, с глубокой скорбью почтили светлую память героических сынов Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили гвоздики на их могилы.

От имени личного состава службы был возложен венок к монументу «Вечный огонь».

Также были посещены могилы сотрудников СГБ, похороненных на Аллее шехидов.