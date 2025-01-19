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Азербайджан ждет от Армении меньше теории и больше практики

13:26 1470

Азербайджан ожидает от Армении практических шагов по устранению территориальных претензий, имеющихся в армянской Конституции и ряде нормативно-правовых актов. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджанское общество знает, что помимо текста мирного соглашения существует еще одна серьезная и открытая проблема. Это территориальные претензии к нашей стране, закрепленные в Конституции Армении и в других нормативных актах. Мы слышим заявления и миролюбивые послания, но наблюдаем явный недостаток реальных действий», - подчеркнул министр.

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