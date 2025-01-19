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Генконсульство Турции вернулось через 13 лет

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Генеральное консульство Турции в Алеппо возобновило работу после почти 13-летнего перерыва. Как показал в прямом эфире телеканал TRT, над зданием диппредставительства поднят государственный флаг Турции.

Генконсульство постепенно увеличит штат сотрудников и начнет оказывать услуги населению. Как заявил на церемонии временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу, после ухода от власти партии «Баас» Анкара «установила отношения с настоящими хозяевами Сирии, что поможет внести вклад в развитие страны».

«Мы сделаем все возможное, чтобы наши сирийские братья, которых мы принимали у себя в течение многих лет, благополучно вернулись на свою родину. Отношения между Турцией и Сирией будут развиваться, мы будем поддерживать процессы открытия Сирии миру», - сказал Кероглу.

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