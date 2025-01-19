Задержаны высокопоставленные украинские офицеры

Задержано несколько высокопоставленных украинских военных, заявляет главред Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его данным, в Черновцах был задержан бывший командир 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин. Напомним, в этой бригаде было массовое СЗЧ (самовольное оставление части).

Также Бутусов сообщает, что бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командующий оперативно-тактического управления "Харьков", и генерал-лейтенант Артур Горбенко, бывший командир 125-й львовской бригады теробороны, а также бывший заместитель командира 125-й бригады подозреваются в служебной халатности "в связи с провалом обороны и потерей управляемости войск на харьковском направлении 10 мая 2024-го года".

Официально задержание офицеров пока не подтверждалось.