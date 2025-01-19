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Иран притворяется невинной овечкой

14:17 811

Иран в переговорах с украинской стороной отверг обвинения в том, что Тегеран принимает участие в войне в Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

«Когда появились утверждения о роли Ирана в конфликте в Украине, мы обсуждали это как с Украиной, так и с теми, кто выдвигал такие обвинения. Мы многократно повторяли свою позицию на переговорах с европейскими странами. Убеждены, что вовлечение других стран в войну в Украине - деструктивный шаг.

Если бы были хоть какие-то документы или доказательства [вовлеченности Ирана в войну в Украине], мы были бы готовы это обсуждать», - сказал дипломат на еженедельном брифинге. Багаи не уточнил, когда именно Тегеран контактировал с Киевом.

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