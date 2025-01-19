В машине известного российского актера нашли изрезанное тело женщины

В машине известного российского актера Гоши Куценко обнаружили тело изрезанной женщины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, авто было припарковано во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве.

Отмечается, что уже задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье тело нашли в автомобиле.

"Накануне утром прохожие заметили тело женщины в стареньком "Запорожце", припаркованном во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Как нам стало известно, эта машина принадлежит заслуженному артисту РФ Гоше Куценко. Авто было открыто. Прибывшие эксперты установили, что жертва была убита несколько часов назад, на теле — множество ножевых ранений. В салоне, рядом с телом, также обнаружено использованное средство контрацепции. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину по имени Альберт Абдуллин, который согласно Следственному комитету РФ, в ночь с 18 на 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения своей знакомой, после чего спрятал тело в припаркованный автомобиль.