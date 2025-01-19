Украинцы идентифицировали псковских десантников, устроивших резню в Буче

Идентифицированы все 12 российских военнослужащих, которые в период с 5 по 9 марта 2022 года расстреляли 16 гражданских на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской в Буче, фото которых после деоккупации Бучи облетели все мировые СМИ.

Как сообщает Национальная полиция Украины, следователи детально изучили все обстоятельства этого военного преступления и идентифицировали всех российских военных, причастных к убийствам. Установлено, что это - 12 десантников 234-го десантно-штурмового полка из Пскова. Их командир отдал приказ занять сектор на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской и вести огонь на поражение по всем, кто попадал в их поле зрения. Он лично контролировал выполнение приказа, давал указания по обустройству огневых позиций и дежурству на них российских военных.

Тогда были убиты 16 мирных жителей города в возрасте от 14 до 69 лет. Все они были расстреляны из автоматов и боевых машин в тот момент, когда пытались доехать на работу или к родственникам, эвакуировать семью из зоны боевых действий или просто найти еду.

На данный момент полицейские собрали многочисленные доказательства, подтверждающие факт отдачи приказа на расстрел гражданских командиром псковских десантников. Следователи сообщили ему о подозрении в отдаче приказа, нарушающего законы и обычаи войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).