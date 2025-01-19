USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами
Новость дня
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами

Украинцы идентифицировали псковских десантников, устроивших резню в Буче

15:31 2167

Идентифицированы все 12 российских военнослужащих, которые в период с 5 по 9 марта 2022 года расстреляли 16 гражданских на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской в Буче, фото которых после деоккупации Бучи облетели все мировые СМИ.

Как сообщает Национальная полиция Украины, следователи детально изучили все обстоятельства этого военного преступления и идентифицировали всех российских военных, причастных к убийствам. Установлено, что это - 12 десантников 234-го десантно-штурмового полка из Пскова. Их командир отдал приказ занять сектор на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской и вести огонь на поражение по всем, кто попадал в их поле зрения. Он лично контролировал выполнение приказа, давал указания по обустройству огневых позиций и дежурству на них российских военных.

Тогда были убиты 16 мирных жителей города в возрасте от 14 до 69 лет. Все они были расстреляны из автоматов и боевых машин в тот момент, когда пытались доехать на работу или к родственникам, эвакуировать семью из зоны боевых действий или просто найти еду.

На данный момент полицейские собрали многочисленные доказательства, подтверждающие факт отдачи приказа на расстрел гражданских командиром псковских десантников. Следователи сообщили ему о подозрении в отдаче приказа, нарушающего законы и обычаи войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Крупная облава на мигрантов в Москве
Крупная облава на мигрантов в Москве ВИДЕО
17:19 417
Грозное заявление: «Необходимо начать военные операции против фашистского режима»
Грозное заявление: «Необходимо начать военные операции против фашистского режима»
13:00 8257
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее…
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее… новый поворот
19 января 2025, 16:33 6914
Богатейшие люди планеты пришли на поклон к Трампу
Богатейшие люди планеты пришли на поклон к Трампу
15:11 2461
Генконсульство Турции вернулось через 13 лет
Генконсульство Турции вернулось через 13 лет ВИДЕО
13:48 2748
Азербайджан ждет от Армении меньше теории и больше практики
Азербайджан ждет от Армении меньше теории и больше практики
13:26 2683
Придется жить с Трампом
Придется жить с Трампом наша корреспонденция
19 января 2025, 23:58 6772
Выстрелы в режим
Выстрелы в режим горячая тема; все еще актуально
19 января 2025, 14:12 9778
Ильхам Алиев почтил память жертв трагедии 20 Января
Ильхам Алиев почтил память жертв трагедии 20 Января фото
12:19 2662
Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков
Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков
11:15 5017
Российский самолет экстренно сел в Баку
Российский самолет экстренно сел в Баку добавлено видео
13:37 8920

ЭТО ВАЖНО

Крупная облава на мигрантов в Москве
Крупная облава на мигрантов в Москве ВИДЕО
17:19 417
Грозное заявление: «Необходимо начать военные операции против фашистского режима»
Грозное заявление: «Необходимо начать военные операции против фашистского режима»
13:00 8257
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее…
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее… новый поворот
19 января 2025, 16:33 6914
Богатейшие люди планеты пришли на поклон к Трампу
Богатейшие люди планеты пришли на поклон к Трампу
15:11 2461
Генконсульство Турции вернулось через 13 лет
Генконсульство Турции вернулось через 13 лет ВИДЕО
13:48 2748
Азербайджан ждет от Армении меньше теории и больше практики
Азербайджан ждет от Армении меньше теории и больше практики
13:26 2683
Придется жить с Трампом
Придется жить с Трампом наша корреспонденция
19 января 2025, 23:58 6772
Выстрелы в режим
Выстрелы в режим горячая тема; все еще актуально
19 января 2025, 14:12 9778
Ильхам Алиев почтил память жертв трагедии 20 Января
Ильхам Алиев почтил память жертв трагедии 20 Января фото
12:19 2662
Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков
Украинцы атаковали завод по производству стратегических бомбардировщиков
11:15 5017
Российский самолет экстренно сел в Баку
Российский самолет экстренно сел в Баку добавлено видео
13:37 8920
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться