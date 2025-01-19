Пашинян пообещал вернуть имущество народу

Система возврата имущества, приватизированного незаконным путем и приобретенного на коррупционные средства, уже внедрена и успешно работает в Армении, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что эта система касается явлений, имевших место как до, так и после 2018 года, когда в республике произошла смена власти.

«Именно это придает цену системе, поскольку возврат незаконного имущества касается не конкретного периода, а конкретного явления – отобранное у народа имущество, украденное у государства, и незаконно приобретенное имущество должно быть возвращено государству, т.е. народу. И сегодня я хочу констатировать, что эта система действует. […] Эта система по крупицам вернет все имущество, украденное у народа», - добавил Пашинян.