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Ирак хочет отказаться от иранского газа

16:07 836

Ирак реализует планы по освоению своих газовых ресурсов, постепенному прекращению практики сжигания попутного газа и стремится отказаться от дорогого импорта из соседнего Ирана, заявил министр нефти этой страны Хаян Абдель Гани. Ирак может прекратить импорт природного газа из соседнего Ирана после завершения проектов по разработке неиспользованных газовых ресурсов страны, считает министр.

"Ирак импортирует газ от наших иранских соседей, и такие поставки стоят государству огромных денег. Кроме того, такие поставки нестабильны и не могут продолжаться все время из-за обстоятельств в Иране, который иногда сокращал поставки или останавливал их. Это не может продолжаться вечно, потому что это влияет на производство электроэнергии в Ираке", - сказал Хаян Абдель Гани официальному иракскому информационному агентству.

Добыча газа в Ираке должна увеличиться почти на 190 миллионов кубических футов в день в 2025 году.

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