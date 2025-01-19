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У Путина заняты поддержкой ультраправых в Германии

16:24 775

Партия «Альтернатива для Германии» получила от российских властей поддержку и в ходе начавшейся предвыборной кампании. Ей удалось сократить разрыв с лидером гонки, Христианско-демократическим союзом (ХДС).

Российская дезинформационная кампания в преддверии выборов 23 февраля направлена на поддержку ультраправой «АдГ», подрыв позиций традиционных партий и доверия к экономике, сообщил немецкий аналитический центр CeMAS.

За последний месяц он отследил сотни немецкоязычных сообщений в соцсети X, которые, по словам экспертов центра, являются типичными образцами российской дезинформационной кампании «Двойник» (Doppelganger). Пользователям массово подсовывают сообщения и ссылки, ведущие на сайты – двойники ведущих СМИ, где размещены пропагандистские материалы.

В последние недели с помощью подобных постов партия «зеленых» обвинялась в экономических проблемах Германии, канцлер Олаф Шольц осуждался за поддержку Украины, консервативные партии, такие как ХДС, назывались не заслуживающими доверия, зато высказывалась поддержка политике «АдГ», отмечает CeMAS. Ссылки в постах вели на подложные немецкие новостные сайты или на статьи на подлинных сайтах, в которых излагалась нужная пропагандистам позиция.

Распространению таких сообщений способствуют фейковые аккаунты, благодаря чему они набрали более 2,8 млн просмотров, сообщил CeMAS. Власти США в сентябре 2024 г. подробно рассказали, как три российских организации осуществляют международную дезинформационную операцию, которой руководит заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Москва, кричащая о своей борьбе с нацистами, еще до войны в Украине активно поддерживала «АдГ», выступающую с радикальных националистических позиций, с ней сотрудничала «Единая Россия». Сейчас немецкая партия выступает за прекращение поддержки Украины и снятие санкций с России. Среди ее сторонников Владимиру Путину доверяют 45%, тогда как среди не поддерживающих «АдГ» – всего 10%, показал прошлогодний опрос Pew.

Германия летом сформировала из представителей нескольких министерств специальный отдел по борьбе с российской пропагандой. Одной из его целей называлось упреждение и обезвреживание начинающихся операций с целью не допустить широкого распространения дезинформации.

Согласно опубликованному в субботу опросу INSA, ХДС под руководством Фридриха Мерца может на предстоящих выборах набрать 29% голосов, а «АдГ» – 21 %, что вдвое больше, чем на выборах 2021 г. Социал-демократы Шольца занимают третье место с 16%, а «зеленые» – четвертое с 13%.

Около месяца назад поддержка ХДС составляла 31%, «АдГ» – 19,8%.

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