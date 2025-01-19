Мирзоян после Вашингтона летит в Москву
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21 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Запланирована встреча Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после которой министры проведут совместную пресс-конференцию.
Напомним, что ранее Мирзоян побывал в Вашингтоне, где подписал с уходящим в отставку госсекретарем США Хартию о стратегическом партнерстве.
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