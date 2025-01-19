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Крупная облава на мигрантов в Москве

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17:19 438

Российские правоохранительные органы проводят рейд в московском торговом центре «Принц Плаза». На месте собрались автозаки, машины Росгвардии, фургоны Следственного Комитета и полицейские автобусы.

По информации СМИ, задержано несколько сотен приезжих.

Недавно, как сообщают российские СМИ, в том же торговом центре был проведен аналогичный рейд, в ходе которого была обнаружена «целая лаборатория» по подделке миграционных документов и штампов о пересечении границы. Тогда задержали более 400 иностранных граждан и троих предполагаемых организаторов этой незаконной деятельности.

В ходе рейда, как сообщается, задержали левого политика Глеба Бабича. По словам мужчины, увидев рейд на мигрантов, он решил его снять. Сейчас его, предположительно, везут в военкомат.

«В этот момент на меня накинулся омоновец, впечатал лицом в автозак, несколько раз ударил по ногам, затащил в автозак, потребовал паспорт, затем телефон», — сообщил Бабич.

После этого силовики начали угрожать Бабичу тем, что заведут на него уголовное дело по террористической статье. Бабича посадили в автозак и увезли за ТЦ, где стояла военная полиция и толпа людей. Посмотрев в паспорт, силовики увидели, что в нем не стоит штамп о постановке на воинский учет.

«Паспорт отобрали, а меня завели в автозак. Мое аспирантское удостоверение никого не волнует», — сообщил левый политик.

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