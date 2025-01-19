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Путин поздравляет Трампа и готов к диалогу по «украинскому конфликту»

обновлено 19:16
19:16 2673

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. На видеокадрах, которые опубликовала пресс-служба Кремля, Путин поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и говорит, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по поводу войны в Украине.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией — прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — заявил президент РФ.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и всегда готова была поддерживать «ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией». По мнению Путина, диалог между Россией и США должен строиться «на равноправной и взаимоуважительной основе».

«Мы также открыты к диалогу с новой американской администрацией по украинскому конфликту. Самое важное — устранить первопричины кризиса, о которых мы не раз говорили. Целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — заявил президент РФ.

«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, российского народа. В этом заключается цель или смысл проведения специальной военной операции», — заключил Путин.

Ранее CNN сообщил, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своего вступления в должность президента США. Источники телеканала рассказали, что «цель разговора — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине».

* * * 17:55

Москва поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза.

По его словам, Россия «открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту». Путин добавил, что «целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе.

По его словам, Кремль «исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе».

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