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Анчелотти уходит из мадридского «Реала»

Отдел спорта
18:10 1357

Итальянский специалист, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет испанский клуб по завершении текущего сезона. Об этом сообщает издание Onda Cero.

Отмечается, что Анчелотти твердо решил уйти, он не останется даже в том случае, если «Реал» завершит сезон с выигранными трофеями. Действующий контракт итальянца с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Карло возглавил «Реал» в 2021-м, под его руководством «сливочные» дважды становились чемпионами Испании, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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