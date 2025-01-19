Анчелотти уходит из мадридского «Реала»

Отмечается, что Анчелотти твердо решил уйти, он не останется даже в том случае, если «Реал» завершит сезон с выигранными трофеями. Действующий контракт итальянца с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Карло возглавил «Реал» в 2021-м, под его руководством «сливочные» дважды становились чемпионами Испании, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.