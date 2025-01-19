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Премьер Франции забеспокоился: Трамп «раздавит» Европу...

18:10 962

Франция и другие страны Европы должны противостоять политике президента США Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Премьер-министр заявил, что новые власти США решили прибегнуть к «крайне властной форме политике» за счет доллара и своей промышленности. По его мнению, Вашингтон может «захватить мировые инвестиции и мировые исследования», передает Reuters.

«И если мы ничего не сделаем, наша судьба очень проста — над нами будут доминировать. Нас раздавят. Нас будут маргинализировать. И то, как мы отреагируем, — это решение, которое должно приниматься исключительно французским народом и Европой, потому что очевидно, что без Европы мы ничего не сможем сделать»,— сказал Байру.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал обложить весь импорт в США пошлиной в 10%. Как сообщало агентство Bloomberg, в планах рассматривается постепенное увеличение тарифов на величину от 2% до 5% в месяц. Для Китая тариф может составить 60%.

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