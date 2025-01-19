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Саудовская Аравия в раздумье

18:18 1465

Саудовская Аравия по-прежнему ведет переговоры о присоединении к БРИКС в качестве девятой страны-участницы.

Об этом рассказал министр экономики и планирования королевства Фейсал аль-Ибрагим в интервью Bloomberg.

«Нас пригласили присоединиться к БРИКС так же, как в прошлом приглашали участвовать в других многосторонних платформах. Исторически сложилось так, что мы всегда тщательно оцениваем все аспекты, прежде чем принять решение. Сейчас находимся в середине этого процесса», — сказал министр по прибытии в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

БРИКС возник в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и развивающихся странах. Его уставный капитал — $100 млрд. В 2021 году банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай. Саудовскую Аравию пригласили в БРИКС в 2023 году. В Эр-Рияде в январе этого года заявили, что страна официально не присоединилась к БРИКС, хотя ожидалось, что она будет новой страной-участницей БРИКС с 1 января. В конце декабря прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Саудовская Аравия взяла паузу в процессе присоединения к БРИКС, сославшись на незавершенность внутренних процедур в рамках вступления.

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