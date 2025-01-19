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Экс-президенту светят 2,5 года тюрьмы за поцелуй в губы

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Отдел спорта
18:41 1563

3 февраля начнется судебный процесс в отношении бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Его обвиняют в том, что он поцеловал Дженнифер Эрмосо.

По данным Национальной судебной коллегии Испании, прокуратура требует для Рубиалеса два с половиной года лишения свободы.

Инцидент произошел 20 августа 2023 года после победы женской сборной Испании над командой Англии в финале чемпионата мира по футболу. Тогда Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал ее в губы. 

После этого дисциплинарный комитет Международной федерации футбола временно отстранил его от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело.

10 сентября 2023 года Рубиалес сообщил об отставке с поста президента RFEF. Судья также выдал запрет на приближение к Эрмосо ближе чем на 200 метров, передает "Спорт-Экспресс".

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