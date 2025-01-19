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В последние часы в должности: Байден помиловал противников Трампа

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Уходящий президент США Джо Байден помиловал бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, бывшего главу Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и членов комитета по расследованию штурма Капитолия, сообщают мировые СМИ.

В заявлении Байдена говорится, что помилованные «служили стране с честью и отличием и не заслуживают того, чтобы стать объектами неоправданных и политически мотивированных преследований».

The New York Times называет помилования «упреждающими». Байден отметил, что никому из помилованных не было предъявлено обвинение, и это «не следует ошибочно воспринимать» как признание того, что кто-либо из них совершил какое-нибудь правонарушение.

«Я верю в верховенство закона и оптимистично настроен в отношении того, что сила наших правовых институтов в конечном итоге возобладает над политикой. Но это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать», — говорится в заявлении Байдена. Он пояснил, что даже если люди в итоге будут оправданы, сам факт расследования или судебного преследования может нанести им непоправимый ущерб.

Специальный комитет по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года был создан Конгрессом США, и, как отмечает Байден в своем заявлении, «выполнил эту миссию добросовестно и с приверженностью установлению истины». В числе превентивно помилованных Байденом оказались не только члены комитета, его глава Лиз Чейни, но и полицейские, которые дали показания в рамках расследования.

Марк Милли в своем заявлении для CNN сказал, что он и его семья «глубоко признательны» Байдену. Он добавил, что после «сорока трех лет верной службы» не хочет тратить оставшееся время «на борьбу с теми, кто несправедливо может искать возмездия за предполагаемые обиды». Некоторые из получивших помилование не были предупреждены об этом, пишет CNN.

Энтони Фаучи, который возглавлял Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США во время пандемии коронавируса, не раз подвергался критике сторонников Трампа. Отставной генерал Марк Милли, который был главой Объединенного комитета начальников штабов во время первого срока Трампа, сам критиковал его политику. The New York Times отмечает, что Трамп на протяжении всей своей предвыборной кампании угрожал преследованием тем, кто его не поддерживал, называя в числе Энтони Фаучи, Марка Милли и Лиз Чейни.

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