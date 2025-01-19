Дональд Трамп вступает в должность президента США

В Вашингтоне идут последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах 47-го президента страны 5 ноября. Церемония начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени (21:00 по бакинскому). Инаугурация состоится не снаружи, а внутри здания Капитолия в Вашингтоне. Трамп перенес ее из-за холодной погоды.

Команда Трампа собрала на его инаугурацию рекордные $250 млн пожертвований, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Мероприятия и празднества, которые окружают инаугурацию, оплачиваются из средств, собранных инаугурационным комитетом. В основном это взносы частных лиц и корпораций. Трамп со своей супругой Меланией прибыли в Белый дом на традиционное чаепитие с действующим президентом Джо Байденом и его супругой Джилл.