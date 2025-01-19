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Дональд Трамп вступает в должность президента США

фото; видео; обновляется
18:57 1422

В Вашингтоне идут последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах 47-го президента страны 5 ноября. Церемония начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени (21:00 по бакинскому).

Инаугурация состоится не снаружи, а внутри здания Капитолия в Вашингтоне. Трамп перенес ее из-за холодной погоды.

Трамп с супругой пришли в Белый дом

Команда Трампа собрала на его инаугурацию рекордные $250 млн пожертвований, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Мероприятия и празднества, которые окружают инаугурацию, оплачиваются из средств, собранных инаугурационным комитетом. В основном это взносы частных лиц и корпораций.

Трамп со своей супругой Меланией прибыли в Белый дом на традиционное чаепитие с действующим президентом Джо Байденом и его супругой Джилл.

Ранее Трамп посетил службу в епископальной Церкви святого Иоанна, находящейся рядом с Белым домом. Президенты, вне зависимости от вероисповедания, начинают инаугурационный день с посещения службы в епископальной Церкви святого Иоанна, отмечает «Голос Америки».

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушей уже приехали в Белый дом, где их поприветствовала уходящая с этой должности Камалла Харрис и ее муж.

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