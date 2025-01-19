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Возобновились поставки азербайджанского газа в Болгарию

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19 января возобновились поставки природного газа в Болгарию в рамках долгосрочного договора с Азербайджаном, говорится в сообщении болгарской компании «Булгаргаз».

Несколько дней назад «Булгаргаз» объявила, что Азербайджан по техническим причинам с 7 января временно прекратил поставки газа в Болгарию. 10 января британская BP сообщила о технической проблеме на трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата с платформы Shah Deniz Alpha на Сангачальский терминал. Для устранения проблемы в максимально короткие сроки работа данной платформы была временно остановлена. С вечера 18 января BP-Azerbaijan возобновила добычу с платформы Shah Deniz Alpha после того, как полностью была устранена проблема с конденсатопроводом.

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