Возобновились поставки азербайджанского газа в Болгарию

19 января возобновились поставки природного газа в Болгарию в рамках долгосрочного договора с Азербайджаном, говорится в сообщении болгарской компании «Булгаргаз».

Несколько дней назад «Булгаргаз» объявила, что Азербайджан по техническим причинам с 7 января временно прекратил поставки газа в Болгарию. 10 января британская BP сообщила о технической проблеме на трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата с платформы Shah Deniz Alpha на Сангачальский терминал. Для устранения проблемы в максимально короткие сроки работа данной платформы была временно остановлена. С вечера 18 января BP-Azerbaijan возобновила добычу с платформы Shah Deniz Alpha после того, как полностью была устранена проблема с конденсатопроводом.