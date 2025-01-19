Въехавшего в толпу пешеходов водителя казнили

В Китае казнен 62-летний водитель Фань Вэйцю, который в ноябре 2024 года умышленно въехал на внедорожнике в толпу пешеходов в южнокитайском городе Чжухай, из-за чего 35 человек погибли и 43 получили ранения.

Приговор был вынесен еще 27 декабря. «Суд установил, что действия Фаня были вызваны распавшимся браком и неудовлетворенностью жизнью, особенно в связи с разделом имущества после развода», - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным в совершении «чудовищного и жестокого» преступления, а также лицом, представляющим «угрозу общественной безопасности».

Умышленный наезд на пешеходов произошел рядом с местным спортивным центром Weibo 11 ноября. Среди пострадавших было много пожилых, подростков и детей. Водитель пытался скрыться с места преступления, но его задержала полиция. Как писали китайские СМИ, после наезда на пешеходов Вэйцю пытался покончить с собой. Он был госпитализирован из-за ранений, нанесенных самому себе. Утверждалось, что он находился в коме.