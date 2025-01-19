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На департамент Маска уже подают иск

19:50 162

На Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавят миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами, подадут в суд в течение нескольких минут после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

Иск к ведомству подготовила юридическая фирма National Security Counselors. В 30-страничном документе говорится, что DOGE нарушает федеральные правила прозрачности, установленные законом 1972 года. Он требует соблюдать определенные условия раскрытия информации, найма сотрудников и других практик.

DOGE подпадает под определение Федерального консультативного комитета (FACA). Эти группы по закону должны иметь «достаточно сбалансированное» представительство, вести регулярные протоколы заседаний, позволять присутствовать на них общественности, подать устав в Конгресс и многое другое, но новый департамент, по-видимому, не предпринял этих шагов, пишут истцы.

National Security Counselors просит суд запретить Маску, Рамасвами «и всем подразделениям DOGE» вести какую-либо официальную деятельность в рамках департамента, пока он не будет соответствовать требованиям, обязательным для FACA. В иске также говорится, что Белый дом не должен следовать рекомендациям DOGE.

О создании нового департамента Трамп объявил в ноябре 2024 года. Ведомство не будет частью правительства США, а бизнесмены не станут госслужащими, но будут сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением в «проведении крупномасштабных структурных реформ и внедрении невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению государством» в качестве внештатных советников. В задачи Маска и Рамасвами войдут «ликвидация правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов, сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств».

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