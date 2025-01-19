Первые указы Трампа после инаугурации

Дональд Трамп вскоре после вступления в должность президента США примет ряд масштабных мер иммиграционного контроля и запустит процедуру отмены гражданства по праву рождения, сообщает CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.

По данным телеканала, действия, запланированные на понедельник, 20 января, включают: объявление чрезвычайного положения на южной границе США и развертывание дополнительных сил для завершения строительства пограничной стены; признание наркокартелей иностранными террористическими организациями; приостановку переселения беженцев минимум на четыре месяца; начало восстановления политики «Оставайтесь в Мексике», которая требует от просителей убежища в США из третьих стран ждать судебных решений по своим делам на территории Мексики; сокращение приема заявлений на предоставление убежища; поручение генеральному прокурору добиваться смертной казни за убийства сотрудников правоохранительных органов и тяжкие преступления, совершенные нелегальными иммигрантами.

О том, что Трамп примет меры по усилению безопасности границ, также пишет Reuters.

Кроме того, сообщает агентство, республиканец издаст указы, сокращающие программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, и объявит, что федеральное правительство США будет признавать только два пола: мужской и женский. Трамп также намерен отменить мораторий на смертную казнь на федеральном уровне, введенный при Байдене.

Трамп накануне заявил, что в первые часы после возвращения в Белый дом подпишет «десятки указов, а точнее, около сотни» и «одним росчерком пера» отменит инициативы Байдена, которые, на взгляд республиканца, являются «разрушительными и радикальными».