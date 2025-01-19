Последнее решение Байдена на посту президента

«Моя семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались исключительно желанием причинить мне боль — худший вид политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападки прекратятся», — заявил Байден.

Речь идет о его брате Джеймсе Байдене и его жене Саре, сестре Валери Байден Оуэнс и ее муже Джоне Т. Оуэнсе, а также еще одном брате Фрэнсисе Байдене. «Выдача этих помилований не должна восприниматься как признание того, что они совершили какие-либо правонарушения, а их принятие не должно восприниматься как признание вины в каком-либо преступлении», — говорится в заявлении уходящего президента США.

Осенью 2023 года надзорный комитет Палаты представителей США нашел доказательства передачи $200 тыс. президенту от Джеймса и Сары Байден, которые получили эти средства от больничного оператора Americore, испытывавшего финансовые трудности. В судебных документах говорится, что брат Байдена утверждал о возможности получения крупных инвестиций с Ближнего Востока благодаря своим политическим связям.

Валери Оуэнс принимала участие во всех политических кампаниях своего брата. Ее подозревали в связях со Стивеном Оуэнсом, которому принадлежат системы голосования Dominion, однако эта информация не подтвердилась.

Фрэнсиса Байдена подозревали в том, что он зарабатывает на имени президента США во Флориде, где занимается строительством.