Турция и Словакия стали стратегическими партнерами
В Анкаре подписаны совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Турецкой Республикой и Словакией и три соглашения. Об этом информирует Anadolu.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо вначале провели встречи с глазу на глаз и делегациями в президентском комплексе, после состоялась церемония подписания соглашений между двумя странами.
Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Турецкой Республикой и Словакией подписана президентом Эрдоганом и премьер-министром Словакии Фицо. Затем в присутствии Эрдогана и Фицо были подписаны три соглашения: «Меморандум о взаимопонимании между Управлением по коммуникациям администрации президиума Турецкой Республики и Правительственной канцелярией Словацкой Республики в области прессы и коммуникаций»;
«Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством культуры Словацкой Республики о сотрудничестве в области культуры на 2025-2029 гг.»;
«Военное рамочное соглашение между правительством Турецкой Республики и правительством Словацкой Республики».