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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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Турция и Словакия стали стратегическими партнерами

20 января 2025, 22:23 1037

В Анкаре подписаны совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Турецкой Республикой и Словакией и три соглашения. Об этом информирует Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо вначале провели встречи с глазу на глаз и делегациями в президентском комплексе, после состоялась церемония подписания соглашений между двумя странами.

Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Турецкой Республикой и Словакией подписана президентом Эрдоганом и премьер-министром Словакии Фицо. Затем в присутствии Эрдогана и Фицо были подписаны три соглашения: «Меморандум о взаимопонимании между Управлением по коммуникациям администрации президиума Турецкой Республики и Правительственной канцелярией Словацкой Республики в области прессы и коммуникаций»;

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством культуры Словацкой Республики о сотрудничестве в области культуры на 2025-2029 гг.»;

«Военное рамочное соглашение между правительством Турецкой Республики и правительством Словацкой Республики».

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