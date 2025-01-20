Турция и Словакия стали стратегическими партнерами

В Анкаре подписаны совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Турецкой Республикой и Словакией и три соглашения. Об этом информирует Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо вначале провели встречи с глазу на глаз и делегациями в президентском комплексе, после состоялась церемония подписания соглашений между двумя странами.