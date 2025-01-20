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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Байден улетел

20 января 2025, 22:28 1957

Экс-президент США Джо Байден покинул Капитолий по завершении церемонии приведения к присяге президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

До вертолета, на котором бывший президент вылетел с Капитолийского холма, чету Байденов сопроводили Трамп с супругой Меланией и вице-президент Джей Ди Вэнс с супругой. Перед посадкой в вертолет между Байденом и Трампом состоялась краткая беседа.

Перед отлетом бывший и нынешний президенты США с супругами провели фотосессию.

Теперь уже бывшая вице-президент Камала Харрис с супругом покинула Капитолийский холм на автомобиле чуть ранее.

Супругов Байденов проводили Дональд Трамп и его жена Мелания
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