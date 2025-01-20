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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

О русских и украинцах Трамп и не вспомнил

20 января 2025, 22:46 1022

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп в своей речи после церемонии принесения присяги не упомянул Россию или Украину.

Перед церемонией на митинге в Вашингтоне он заявил о намерении завершить войну России против Украины и предотвратить третью мировую войну.

В то же время в своей речи в Капитолии Трамп сказал, что сила США позволит «прекратить все войны» и обеспечить в мире единство.

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