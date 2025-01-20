О русских и украинцах Трамп и не вспомнил

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп в своей речи после церемонии принесения присяги не упомянул Россию или Украину.

Перед церемонией на митинге в Вашингтоне он заявил о намерении завершить войну России против Украины и предотвратить третью мировую войну.

В то же время в своей речи в Капитолии Трамп сказал, что сила США позволит «прекратить все войны» и обеспечить в мире единство.