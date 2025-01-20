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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Смертная казнь для иранского рэпера

20 января 2025, 22:55 1083

Суд в Иране изменил приговор популярному иранскому исполнителю Таталу (настоящее имя — Амир Хоссейн Магсудлу) с пяти лет лишения свободы на смертную казнь по делу о богохульстве после апелляции прокурора. Об этом сообщают местные издания.

«Верховный суд принял возражение прокурора», — сообщила иранская газета Etemad.

Издание отмечает, что дело в отношении Таталу «было возобновлено» в связи с обвинениями в адрес исполнителя в оскорблении пророка Мухаммеда. Газета также указывает, что приговор не является окончательным и все еще может быть обжалован.

Таталу — 37-летний андеграундный иранский музыкант. Он сочетает в своем творчестве рэп, поп и R&B-направления. Таталу несколько раз арестовывали, когда он жил в Иране. В 2018 году исполнитель переехал в Стамбул. В 2021 году Таталу выпустил альбом Fereshteh вместе с лейблом Universal Music Group. В декабре 2023 года турецкая полиция передала его Ирану после того, как он пытался покинуть страну по просроченному паспорту. С тех пор находится под стражей.

Ранее исполнитель также был приговорен к 10 годам лишения свободы за пропаганду проституции. Кроме того, ему были предъявлены обвинения в пропаганде против Ирана и публикации «непристойного контента».

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