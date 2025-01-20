USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

ХАМАС меняет график. Израиль в гневе

20 января 2025, 23:50 481

Напряженность вокруг сделки Израиля с ХАМАС растет, пишут израильские СМИ.

Так, по плану ХАМАС должен был освободить следующих четырех заложниц на 7-й день перемирия — в субботу, 25 января. Однако 20 января «управление по делам заключенных» ХАМАС объявило, что намерено отложить этот шаг на сутки.

Согласно заявлению представителя группировки Нахеда аль-Фахури, в субботу ХАМАС передаст Израилю только имена заложниц, которых планируется освободить. Само же освобождение и похищенных, и палестинских заключенных, которых Израиль отпустит взамен, должно произойти уже в воскресенье, 26 января.

В то же время Израиль не готов принять это изменение. Израильские источники сообщили 12-му каналу, что освобождение состоится в запланированную дату — в субботу. Чиновники подчеркнули, что никаких изменений в графиках, изложенных в соглашении, не предусмотрено. Представители Израиля поднимут перед странами-посредниками вопрос о заявлении ХАМАС по поводу переноса даты, добавили источники.

«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп фото; видео; обновлено 22:07
20 января 2025, 22:07 7122
Трамп возвращается: каждой семье – по 1 млн долларов, каждому мужчине – по Монике Белуччи, каждой женщине – по Брэду Питту
Трамп возвращается: каждой семье – по 1 млн долларов, каждому мужчине – по Монике Белуччи, каждой женщине – по Брэду Питту слово публицисту
20 января 2025, 15:14 6310
Стоимость хаджа для граждан Азербайджана
Стоимость хаджа для граждан Азербайджана
20 января 2025, 23:59 242
В Турции задержали лидера оппозиционной партии
В Турции задержали лидера оппозиционной партии
20 января 2025, 22:39 2154
Встречи Ильхама Алиева в Давосе
Встречи Ильхама Алиева в Давосе фото
20 января 2025, 22:35 2189
Первые указы Трампа после инаугурации
Первые указы Трампа после инаугурации
20 января 2025, 21:36 4654
Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу
Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу фото
20 января 2025, 20:50 3308
Новые власти рубят сплеча
Новые власти рубят сплеча наш комментарий
20 января 2025, 20:27 4993
Путин поздравляет Трампа и готов к диалогу по «украинскому конфликту»
Путин поздравляет Трампа и готов к диалогу по «украинскому конфликту» обновлено 19:16
20 января 2025, 19:16 5517
Придется жить с Трампом
Придется жить с Трампом наша корреспонденция; все еще актуально
19 января 2025, 23:58 7698
Возобновились поставки азербайджанского газа в Болгарию
Возобновились поставки азербайджанского газа в Болгарию
20 января 2025, 19:29 1432

ЭТО ВАЖНО

«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп фото; видео; обновлено 22:07
20 января 2025, 22:07 7122
Трамп возвращается: каждой семье – по 1 млн долларов, каждому мужчине – по Монике Белуччи, каждой женщине – по Брэду Питту
Трамп возвращается: каждой семье – по 1 млн долларов, каждому мужчине – по Монике Белуччи, каждой женщине – по Брэду Питту слово публицисту
20 января 2025, 15:14 6310
Стоимость хаджа для граждан Азербайджана
Стоимость хаджа для граждан Азербайджана
20 января 2025, 23:59 242
В Турции задержали лидера оппозиционной партии
В Турции задержали лидера оппозиционной партии
20 января 2025, 22:39 2154
Встречи Ильхама Алиева в Давосе
Встречи Ильхама Алиева в Давосе фото
20 января 2025, 22:35 2189
Первые указы Трампа после инаугурации
Первые указы Трампа после инаугурации
20 января 2025, 21:36 4654
Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу
Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу фото
20 января 2025, 20:50 3308
Новые власти рубят сплеча
Новые власти рубят сплеча наш комментарий
20 января 2025, 20:27 4993
Путин поздравляет Трампа и готов к диалогу по «украинскому конфликту»
Путин поздравляет Трампа и готов к диалогу по «украинскому конфликту» обновлено 19:16
20 января 2025, 19:16 5517
Придется жить с Трампом
Придется жить с Трампом наша корреспонденция; все еще актуально
19 января 2025, 23:58 7698
Возобновились поставки азербайджанского газа в Болгарию
Возобновились поставки азербайджанского газа в Болгарию
20 января 2025, 19:29 1432
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться