ХАМАС меняет график. Израиль в гневе

Так, по плану ХАМАС должен был освободить следующих четырех заложниц на 7-й день перемирия — в субботу, 25 января. Однако 20 января «управление по делам заключенных» ХАМАС объявило, что намерено отложить этот шаг на сутки.

Согласно заявлению представителя группировки Нахеда аль-Фахури, в субботу ХАМАС передаст Израилю только имена заложниц, которых планируется освободить. Само же освобождение и похищенных, и палестинских заключенных, которых Израиль отпустит взамен, должно произойти уже в воскресенье, 26 января.

В то же время Израиль не готов принять это изменение. Израильские источники сообщили 12-му каналу, что освобождение состоится в запланированную дату — в субботу. Чиновники подчеркнули, что никаких изменений в графиках, изложенных в соглашении, не предусмотрено. Представители Израиля поднимут перед странами-посредниками вопрос о заявлении ХАМАС по поводу переноса даты, добавили источники.