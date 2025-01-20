Слова, пустые обещания, ложные заявления – это его фишка

Наверное, с инаугурацией Дональда Трампа все вышло наилучшим образом. Из-за холода проведение с балкона Капитолия переместилось в его ротонду, под куполом, которая задумывалась как символическое сердце здания. И у многочисленных зрителей этого зрелища появилась возможность лучше оценить всю процедуру и ее гостей. Вот идет пара Билл Клинтон-Хиллари Клинтон. Он сильно постарел, она излучает улыбку. Восемь лет назад, когда мадам секретарь проиграла Трампу ее состояние, наверное, было сильно удрученным. Вот идет Барак Обама. Он один. Почему его не сопровождает супруга Мишель неизвестно — он сам не сказал об этом ни слова. А вот бравый - грудь колесом - Джордж Буш-младший с женой Лорой. Он на своем ранч о в Техасе вообще перестал интересоваться политикой и не поддержал, как его ни уговаривали выдвижение Трампа. Джо Байден и Камала Харрис, появившиеся вместе, держались очень скромно. Но их глаза говорили: «Как гора с плеч!».

А это кто, хорошая такая, в сопровождении нарядного, с многочисленными аксельбантами офицера? Ее лица не видно из–за опущенной на самые глаза широкополой шляпки? Так это будущая Первая леди Америки Мелания Трамп! Немного напоминает старушку Шапокляк, однако американцы, к счастью, не знают этого образа. Но с этой шляпкой произошел небольшой конфуз. Виновник торжества Дональд Трамп подошел к ней и попытался поцеловать ее в щечку, но поля шляпки не позволили (Дональд простит ее, конечно, и потом споет вместе с Джо Кокером: «You can leave you hat on»). Вся церемония прошла безупречно. Правда, не сразу заиграла музыка, когда микрофон взяла для заключительной песни Кэрри Андервуд, которая должна была исполнить «You beautiful, America». Тогда она исполнила композицию. Прекрасная Америка не пострадала.

47-ой президент Соединенных Штатов после окончания церемонии взял слово и объяснил, как он обеспечит Америке «Золотой век». Он подтвердил те свои планы, которые анонсировал раньше и от которых, вероятно уже не сможет теперь отказаться. Он точно теперь переименует Мексиканский залив в Залив Американский и, скорее всего, приберет к рукам Панамский канал, где противные панамцы накручивают цену на прохождение судов США и, что еще хуже, отдали канал в руки Китая. А самое главное — Трамп подтвердил твердым голосом, что он в самое ближайшее время, может быть, уже сегодня объявит о массовой депортации всех нелегальных мигрантов, которых по его словам в США «миллионы и миллионы». Всех негодяев, которые «прибыли из тюрем по всему миру из тюрем и психбольниц» и «убивают и насилуют американок и американцев» выметем поганой метлой. Как эта депортация будет проходить, никто не знает, ибо она потребует миллиарды долларов и участия тысяч сотрудников миграционной службы. Наконец, Трамп объявил о планах по освоению Марса. При этих словах ведущий пропагандист марсианских экспедиций Илон Маск (он сидел рядом с двумя другими олигархами — Джеффом Безосом и Марком Цукенбергом) попытался было вскочить со своего места с восторженной улыбкой, но все же усидел в кресле.

Словом, на Марс братья и сестры, на Марс, дорога туда уже открыта! Трамп обещает сразу по прибытии в Белый дом этим вечером начать издавать исполнительные ордеры и их может быть не меньше 100. Из них внимание нации привлекли два. Первый – он намерен прекратить практику предоставления гражданства США по рождению. Американские юристы сразу же объявили, что это будет антиконституционный шаг, и он будет оспорен в судах. Второе - Трамп намерен ввести на федеральном уровне смертную казнь. Сейчас это находится в компетенции штатов.