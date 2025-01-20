Надежды Нетаньяху на президентство Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента США Дональда Трампа с инаугурацией и заявил, что «лучшие дни» американо-израильского альянса впереди. Об этом пишут израильские «Детали».

«Ваш первый срок на посту президента был наполнен новаторскими моментами в истории великого альянса между нашими двумя странами», — сказал Нетаньяху в видеообращении, имея в виду выход Трампа из иранской ядерной сделки, перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета Израиля на Голанских высотах.

«Вы выступили посредником в исторических «Авраамовых соглашениях», в которых Израиль заключил мир с четырьмя арабскими странами», — добавил Нетаньяху. «Я верю, что, работая вместе снова, мы поднимем американо-израильский альянс на еще большую высоту» и «завершим разгром террористической оси Ирана и откроем новую эру мира и процветания для нашего региона».

Нетаньяху также поблагодарил Трампа за его роль в продвижении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, которое вступило в силу вчера.