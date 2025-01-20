Снова атакована нефтебаза в Воронежской области. Новый пожар

В Лискинском районе Воронежской области РФ в результате падения на территорию нефтебазы одного из украинских беспилотников, атаковавших регион, начался новый пожар, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, силы ПВО сбили в Лискинском районе несколько беспилотников. Пострадавших нет, но опасность атаки в регионе сохраняется, добавил Гусев. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно, уточнил губернатор.

Телеграм-канал Astra пишет, что речь идет о нефтебазе «Роснефти».

В предыдущий раз нефтебаза в Лискинском районе была атакована беспилотниками вечером 15 января. Тогда на территории предприятия возник пожар. На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак БПЛА на объект. С 17 января в Лискинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.