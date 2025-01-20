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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Ответ президента Панамы не заставил себя ждать

00:43 1174

Панамский канал останется под панамским контролем, заверил президент страны Хосе Рауль Мулино.

«От имени народа Панамы я должен целиком и полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации», - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник канцелярией панамского президента.

«Руководство никакой другой страны мира не вмешивается в работу нашей администрации. Канал не находился в чьей-либо концессии. Борьба закончилась в 1999 году, и на протяжении последующих 25 лет мы беспрерывно осуществляли руководство каналом, развивая его во благо торговли и всего мира, в том числе и США», - заявил Мулино.

Он отметил, что всегда есть место для диалога, но суверенитет и право собственности на Панамский канал останется за Панамой.

Ранее в понедельник в инаугурационной речи Трамп заявил, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним: «Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его».

Трамп ранее говорил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применения силы для возвращения канала под американский контроль.

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