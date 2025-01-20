«Мобилизация» во Франции и прогноз Макрона по войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о плане «мобилизации» молодых добровольцев. Эти силы будут направлены на поддержку вооруженных сил Франции, сообщает Le Monde.

Издание отметило, что 20 января Макрон объявил расплывчатый план «мобилизации» большего количества молодых добровольцев «для поддержки вооруженных сил» в случае необходимости перед лицом «ускорения опасностей» после войны в Украине.

«Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра», - сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что «вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности».

Макрон обратился к правительству и штабу вооруженных сил с просьбой предоставить к маю предложения, чтобы «дать возможность молодым добровольцам обучаться в вооруженных силах и укреплять их ряды». «Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах», - подчеркнул французский лидер.