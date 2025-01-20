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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

«Мобилизация» во Франции и прогноз Макрона по войне в Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о плане «мобилизации» молодых добровольцев. Эти силы будут направлены на поддержку вооруженных сил Франции, сообщает Le Monde.

В своем обращении к вооруженным силам президент Франции отметил «накопление угроз», которые заставляют Францию адаптироваться.

Издание отметило, что 20 января Макрон объявил расплывчатый план «мобилизации» большего количества молодых добровольцев «для поддержки вооруженных сил» в случае необходимости перед лицом «ускорения опасностей» после войны в Украине.

«Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра», - сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что «вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности».

Макрон обратился к правительству и штабу вооруженных сил с просьбой предоставить к маю предложения, чтобы «дать возможность молодым добровольцам обучаться в вооруженных силах и укреплять их ряды». «Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах», - подчеркнул французский лидер.

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