Международный уголовный суд готовится к санкциям от Трампа

Руководство Международного уголовного суда (МУС) опасается, что президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность введет жесткие экономические санкции, которые парализуют работу учреждения, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

После того как МУС выдал ордеры на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта, палата представителей США начала продвигать законопроект о санкциях против МУС. Однако в суде полагают, что Трамп может сделать это быстро, не дожидаясь законопроекта.

По словам собеседников The Guardian, МУС готовится к «худшему сценарию», при котором санкции против суда будут введены в дополнение к мерам, направленным на отдельных лиц. При этом, по мнению источников, санкции будут направлены на то, чтобы заблокировать доступ суда к услугам, которые необходимы ему для работы. В частности, под угрозой окажутся доступы к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре и страховым компаниям.

Как отмечает The Guardian, нарушение работы МУС, по-видимому, должно стать частью усилий по отзыву ордеров на арест Нетаньяху и Галанта.