Казнь Таталу

Решением Верховного суда к смерти приговорен известный андеграундный исполнитель Хоссейн Магсудлу, известный под сценическим именем Таталу (Tataloo). Удивительна история этого парня. Он родился в 1987 году в Тегеране и стал приобретать известность, когда начал выкладывать с 2004 года свои музыкальные работы в блоге. Таталу был самых лояльных взглядов, поддерживал обязательное ношение хиджаба, прославлял аятоллу Али Хаменеи, на президентских выборах в 2017 году выступал за Эбрахима Раиси. Одна из песен называлась «Ядерная энергия», в ней прославлялось право Ирана на защиту себя вплоть до ядерного оружия и выражалось удовлетворение, что враги от этого приходят в негодование. Необычное сочетание консервативных взглядов, рэпа, попа и R&B позволяло надеяться властям Ирана, что Таталу можно будет использовать для привлечения молодежи на свою сторону.

Но что-то не сложилось, и в 2018 году музыкант переехал в Стамбул. Тут-то он и становится по-настоящему популярным: около двухсот тысяч слушателей в месяц на приложении Spotify, на YouTube-канал Таталу подписано более 800 тысяч человек. Это уже Тегерану нравиться не могло, его стали обвинять в том, что он принимает участие в работе зарубежных каналов и «негативно влияет на молодежь». Не исключено, что, как в случае с профессором Плейшнером из советского фильма «Семнадцать мгновений весны», воздух свободы вскружил парню голову. Только в киношном случае был воздух Швейцарии, а тут – Турции. Газета Jame Jam, связанная с государственным телевидением Ирана, со ссылкой на актера, который жил рядом с Таталу в Стамбуле, написала, что тот привозил на свою виллу несовершеннолетних девочек, заставлял их делать татуировки, употреблял наркотики и нечестиво отзывался о священных вещах. Так ли это было или это все «напел» подсадной агент, сразу и не скажешь. Но Тегеран упорно добивался выдачи певца на родину, и со второго раза, в декабре 2023 года, своего добился.