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Казнь Таталу

что там у соседей
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
01:33 839

Решением Верховного суда к смерти приговорен известный андеграундный исполнитель Хоссейн Магсудлу, известный под сценическим именем Таталу (Tataloo).

Удивительна история этого парня. Он родился в 1987 году в Тегеране и стал приобретать известность, когда начал выкладывать с 2004 года свои музыкальные работы в блоге. Таталу был самых лояльных взглядов, поддерживал обязательное ношение хиджаба, прославлял аятоллу Али Хаменеи, на президентских выборах в 2017 году выступал за Эбрахима Раиси. Одна из песен называлась «Ядерная энергия», в ней прославлялось право Ирана на защиту себя вплоть до ядерного оружия и выражалось удовлетворение, что враги от этого приходят в негодование.

Необычное сочетание консервативных взглядов, рэпа, попа и R&B позволяло надеяться властям Ирана, что Таталу можно будет использовать для привлечения молодежи на свою сторону.

Таталу был самых лояльных взглядов, поддерживал обязательное ношение хиджаба, прославлял аятоллу Али Хаменеи, на президентских выборах в 2017 году выступал за Эбрахима Раиси

Но что-то не сложилось, и в 2018 году музыкант переехал в Стамбул. Тут-то он и становится по-настоящему популярным: около двухсот тысяч слушателей в месяц на приложении Spotify, на YouTube-канал Таталу подписано более 800 тысяч человек. Это уже Тегерану нравиться не могло, его стали обвинять в том, что он принимает участие в работе зарубежных каналов и «негативно влияет на молодежь».

Не исключено, что, как в случае с профессором Плейшнером из советского фильма «Семнадцать мгновений весны», воздух свободы вскружил парню голову. Только в киношном случае был воздух Швейцарии, а тут – Турции.

Газета Jame Jam, связанная с государственным телевидением Ирана, со ссылкой на актера, который жил рядом с Таталу в Стамбуле, написала, что тот привозил на свою виллу несовершеннолетних девочек, заставлял их делать татуировки, употреблял наркотики и нечестиво отзывался о священных вещах. Так ли это было или это все «напел» подсадной агент, сразу и не скажешь. Но Тегеран упорно добивался выдачи певца на родину, и со второго раза, в декабре 2023 года, своего добился.

Не исключено, что, как в случае с профессором Плейшнером из советского фильма «Семнадцать мгновений весны», воздух свободы вскружил парню голову. Только в киношном случае был воздух Швейцарии, а тут – Турции

В Иране Таталу обвинили в богохульстве, публикации непристойного контента и распространении пропаганды против Исламской Республики. Ему присудили пять лет лишения свободы за богохульство и еще десяток – за все остальное. Но вот теперь пришла информация, что наказание решили предельно увеличить.

Дело по апелляции прокуратуры возобновили, обнаружили признаки оскорбления пророка и вынесли приговор: смертная казнь. Правда, утверждают, что у певца есть еще право обжаловать приговор. Вдруг смилостивятся?

Хотя в последнее время порядки заметно ужесточаются. Протесты 2022-2023 годов против ношения хиджаба закончились тем, что сейчас рассматриваются поправки к закону, который позволит отправлять за решетку на срок до десяти лет тех, кто «распространяет непристойность», отказываясь носить хиджаб. А если за таким действием власти усмотрят «сотрудничество с иностранным государством», может дойти и до смертной казни.

Недавно возбуждено уголовное дело в отношении певицы Парасту Ахмади, которая позволила себе на онлайн концерте выступать без хиджаба и с открытыми плечами. Прежние идеи о привлечении молодежи на свою сторону больше не приходят в головы иранским правителям.

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