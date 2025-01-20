Казнь Таталу
Решением Верховного суда к смерти приговорен известный андеграундный исполнитель Хоссейн Магсудлу, известный под сценическим именем Таталу (Tataloo).
Удивительна история этого парня. Он родился в 1987 году в Тегеране и стал приобретать известность, когда начал выкладывать с 2004 года свои музыкальные работы в блоге. Таталу был самых лояльных взглядов, поддерживал обязательное ношение хиджаба, прославлял аятоллу Али Хаменеи, на президентских выборах в 2017 году выступал за Эбрахима Раиси. Одна из песен называлась «Ядерная энергия», в ней прославлялось право Ирана на защиту себя вплоть до ядерного оружия и выражалось удовлетворение, что враги от этого приходят в негодование.
Необычное сочетание консервативных взглядов, рэпа, попа и R&B позволяло надеяться властям Ирана, что Таталу можно будет использовать для привлечения молодежи на свою сторону.
Но что-то не сложилось, и в 2018 году музыкант переехал в Стамбул. Тут-то он и становится по-настоящему популярным: около двухсот тысяч слушателей в месяц на приложении Spotify, на YouTube-канал Таталу подписано более 800 тысяч человек. Это уже Тегерану нравиться не могло, его стали обвинять в том, что он принимает участие в работе зарубежных каналов и «негативно влияет на молодежь».
Не исключено, что, как в случае с профессором Плейшнером из советского фильма «Семнадцать мгновений весны», воздух свободы вскружил парню голову. Только в киношном случае был воздух Швейцарии, а тут – Турции.
Газета Jame Jam, связанная с государственным телевидением Ирана, со ссылкой на актера, который жил рядом с Таталу в Стамбуле, написала, что тот привозил на свою виллу несовершеннолетних девочек, заставлял их делать татуировки, употреблял наркотики и нечестиво отзывался о священных вещах. Так ли это было или это все «напел» подсадной агент, сразу и не скажешь. Но Тегеран упорно добивался выдачи певца на родину, и со второго раза, в декабре 2023 года, своего добился.
В Иране Таталу обвинили в богохульстве, публикации непристойного контента и распространении пропаганды против Исламской Республики. Ему присудили пять лет лишения свободы за богохульство и еще десяток – за все остальное. Но вот теперь пришла информация, что наказание решили предельно увеличить.
Дело по апелляции прокуратуры возобновили, обнаружили признаки оскорбления пророка и вынесли приговор: смертная казнь. Правда, утверждают, что у певца есть еще право обжаловать приговор. Вдруг смилостивятся?
Хотя в последнее время порядки заметно ужесточаются. Протесты 2022-2023 годов против ношения хиджаба закончились тем, что сейчас рассматриваются поправки к закону, который позволит отправлять за решетку на срок до десяти лет тех, кто «распространяет непристойность», отказываясь носить хиджаб. А если за таким действием власти усмотрят «сотрудничество с иностранным государством», может дойти и до смертной казни.
Недавно возбуждено уголовное дело в отношении певицы Парасту Ахмади, которая позволила себе на онлайн концерте выступать без хиджаба и с открытыми плечами. Прежние идеи о привлечении молодежи на свою сторону больше не приходят в головы иранским правителям.